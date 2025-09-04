Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Congreso. EFE

Puente anuncia compras de nuevos trenes para Renfe tras los problemas con los de Talgo

El ministro anticipa dos años más de incidencias en la red ferroviaria por la entrada de nuevos convoyes tras 15 años sin estrenar ninguno

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:32

Las incidencias que se están registrando en la red ferroviaria son cada vez más recurrentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, está ya en contacto ... con otros fabricantes después de las importantes incidencias que están registrando los trenes de la serie 106 de Talgo, los denominados Avril. Unas incidencias que han llegado incluso a que Renfe retire la marca 'low cost' Avlo del trayecto Madrid-Barcelona por las fisuras encontradas en varias unidades de los Avril en esta línea. Así lo comentó este jueves en el Congreso en una comparecencia a petición propia para informar de la actual situación de los trenes en España.

