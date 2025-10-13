Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Banco de Suecia les otorga el galardón «por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación»

J. A. G.

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:51

Comenta

El Banco de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico ... impulsado por la innovación». En un comunicado, el organismo indica que la mitad del premio la entrega a Mokyr, que «supo identificar los requisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico», y, la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por «la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  3. 3 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. 4 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  5. 5

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  6. 6 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  7. 7 La Guardia Civil honra a su patrona la Virgen del Pilar
  8. 8 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  9. 9 El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
  10. 10 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt