El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Banco de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico ... impulsado por la innovación». En un comunicado, el organismo indica que la mitad del premio la entrega a Mokyr, que «supo identificar los requisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico», y, la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por «la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa».

Suceden en el histórico palmarés a los profesores Acemoglu, Johnson y Robinson que recibieron el Nobel de Economía el año pasado por sus estudios sobre cómo la fortaleza de las instituciones influye en la prosperidad relativa de las naciones.

Este año, estos galardonados recibirán cerca de un millón de euros después de que la Fundación Nobel aumentara el premio en un millón de coronas suecas más, lo cual elevó el monto total a 11 millones para 2025. Este incremento, según sus responsables, responde también a ajustes frente a la fluctuación de la moneda sueca.

La nómina de galardonados se acerca al centenar desde 1969 y tan solo, desde esta fecha, en 26 ocasiones se ha dado a una sola persona, mayoritariamente es un premio compartido entre dos y cuatro economistas. Además, de las 96 personas galardonadas con el premio de economía, tan solo 3 son mujeres.