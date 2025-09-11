Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un consumidor reposta en una gasolinera de Madrid EP

Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%

En el año, el coste medio del diésel se ha rebajado un 1,5% y de la gasolina un 2,6%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:45

El respiro que los precios de los carburantes habían dado al bolsillo de los españoles en las últimas semanas toca a su fin. En plena ... cuesta de septiembre, los precios de los carburantes han roto una racha de cinco semanas consecutivas a la baja y repuntan un 0,2% tanto en el caso del diésel (1,409 euros por litro de media) como en el de la gasolina (1,480 euros por litro), según el último dato semanal que publica el Boletín Petrolero de la UE.

