El precio de la vivienda se desacelera en las islas en 2023 y anticipa el cambio de ciclo

El enfriamiento del mercado inmobiliario es ya un hecho como consecuencia de la subida de los tipos de interés y los precios empiezan a notarlo. Aunque dependiendo de la fuente en unos casos ya hay caída de los precios -como indican los registradores de la propiedad, que se basan en datos de operaciones ya cerradas- y en otros -como los buscadores de pisos que utilizan precios de viviendas a la venta-, los precios aún crecen, todos coinciden en la tendencia a la baja.

Los registradores de la propiedad apuntan a que en el último trimestre de 2022 y respecto al trimestre anterior los precios de la vivienda en términos generales descendieron casi un 6% en el archipiélago, con diferencias según la tipología. La vivienda nueva siguió al alza, con un aumento del 4% mientras que la usada cayó hasta un 7,5%.

Pese a esta caída en la última parte del año, el ejercicio 2022 cerró con un alza de casi un 13% por los tres trimestres previos en los que hubo fuertes crecimientos. Tinsa, por su parte, que realiza sus estadísticas en base a las tasaciones de las viviendas que están a la venta, apuntaba esta semana a una «desaceleración generalizada en el alza de los precios» en todo el país. En el caso de las islas estimaba un crecimiento de los precios del 3,9%, por debajo del 10% del pasado año 2022.

Los buscadores de vivienda, por su lado, como Pisos.com o Idealista, que se basan en los precios de venta puestos por los vendedores y que no suelen corresponderse con la venta final, apuntan a subidas del entorno del 3%, inferiores al pasado año.

Los expertos estiman que los precios seguirán a la baja durante, al menos, el primer semestre de este año. Sin embargo, advierten que la bajada no será excesiva y que, «como mucho», rondará un 5%. La reducida construcción de nueva vivienda impedirá una caída de los precios mayor. Además, como explica el bróker del grupo ERA Inmobiliaria Arco Iris, Rafael Bello, la rebaja de precios no será generalizada sino que se dará por barrios. «En Guanarteme, por ejem plo, no van a bajar los precios. Ni aquí ni en ninguna zona donde apenas haya oferta de vivienda a la venta», explica.

La contención de los precios se debe fundamentalmente a la ralentización del mercado y de las ventas por la subida de los tipos de interés. Al encarecerse el crédito muchas potenciales compradores quedan fuera de la posilidad de comprar una casa y otros frenan la operación.

La incertidumbre también hace mella en la demanda y no solo en la de los residentes sino también entre los turistas, que están recortando sus operaciones en las islas. De esta forma, según los datos de los registradores de la propiedad, en el último trimestre de 2022, las compraventas cayeron casi un 22% respecto al trimestre anterior, si bien, como ocurrió con los precios el ejercicio cerró en positivo por la buena evolución del resto del año.

Entre los extranjeros, las operaciones descendieron en el último trimestre casi un 7%, hasta reducir el peso en las compras desde un 30% hasta un 27%. Canarias lideró en 2022 las compras de vivienda de extranjeros en el país y es la que registra la mayor caída de operaciones. En las Islas Baleares, otro de los grandes mercados para los extranjeros, la compras siguieron creciendo en este período, en concreto, casi un 5%, según los registradores de la propiedad.

Desde la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), se estima que la subida de tipos enfría el mercado inmobiliario pero se descarta un riesgo macroeconómico «excesivo». Su director de Coyuntura Económica, Raymond Torres, considera que el mayor impacto de la subida de los tipos será en los créditos cerrados hace menos de cinco años. Se estima que en todo el Estado son 2,6 millones. Las familias vulnerables y con graves problemas pago se estiman en 260.000.