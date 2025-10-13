Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vehículo en la GC-1, sentido sur. Arcadio Suárez

El precio de los turismos de segunda mano sube un 3,4% en septiembre en Canarias

El coste de esos vehículos fue en la comunidad autónoma casi mil euros más bajo, que en el conjunto de España, llegando a 12.001 euros

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:53

El precio del coche tipo turismo usado subió de media un 3,4 % en septiembre en Canarias respecto al mismo mes de 2024, llegando a 12.001 euros, según datos publicados este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El coste de esos vehículos fue en la comunidad autónoma casi mil euros más bajo que en el conjunto de España, donde se situó en 12.986 euros, un 2 % más caro que en septiembre de 2024, informa en un comunicado dicha patronal.

La cual destaca que, en términos mensuales (sobre agosto de 2025), el precio de los turismos subió un 3 % en el archipiélago, mientras que en el ámbito nacional descendió, un 0,3 % de media.

Desde Ancove se destaca, además, que, en el caso de los coches más antiguos de segunda mano, los que superan los 8 años, el precio medio quedó en Canarias en 9.408 euros, con un 10 % de subida interanual, «en contraste con los 10.522 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,8 %».

Y se añade que el segmento de los turismos de más de 8 años acumula el 62,5 % del total de las ventas en la comunidad en el ,mes pasado, frente al 64,3 % a nivel nacional.

