Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari Imanol Pradales durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid EFE

El Gobierno vasco da un espaldarazo a BBVA en la recta final de la opa

El lehendakari Imanol Pradales defiende la necesidad de fusiones en un momento geopolítico «tan complejo» como el actual

Lucas Irigoyen

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:48

Comenta

El lehendakari vasco Imanol Pradales señaló este miércoles que es «obvia» la necesidad de «una cierta consolidación» en el ámbito financiero y en Europa. Es ... un mensaje que trasladó en el Fórum Europa celebrado en Madrid. Imanol Pradales insistió en que «nadie lo pone en duda, porque se necesita «un sector financiero fuerte y competitivo en el conjunto de la Unión Europea». Sobre todo, en un momento geopolítico «tan complejo» como el actual.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  3. 3 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  7. 7 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  8. 8 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  9. 9 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  10. 10 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno vasco da un espaldarazo a BBVA en la recta final de la opa

El Gobierno vasco da un espaldarazo a BBVA en la recta final de la opa