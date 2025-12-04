El PP apoya las medidas propuestas por el Comisionado del REF para fortalecer la economía canaria Los populares esperan que el Estado avale la Reserva de Capitalización y la deducción en IRPF para la ciudadanía en Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025

La diputada del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de Economía, Rebeca Paniagua, ha destacado este jueves la importancia de las posibles medidas a implantar en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el papel estratégico del Comisionado del REF, José Ramón Barrera, durante su comparecencia en la Comisión de Economía.

Paniagua puso en valor la trayectoria y compromiso de Barrera, así como su labor divulgativa para acercar el REF a la ciudadanía, especialmente a estudiantes, con el objetivo de que conozcan y comprendan cómo esta herramienta fiscal puede generar oportunidades económicas, empleo y desarrollo sostenible en el archipiélago.

Durante la sesión, la diputada centró su atención en dos medidas clave que buscan modernizar el REF y fortalecer la economía local. Una es la Reserva de Capitalización Canaria, mecanismo que permitirá a las pymes y microempresas incrementar sus fondos propios, mejorar su solvencia y reducir la dependencia del crédito. La medida contempla beneficios fiscales que podrían reducir el Impuesto de Sociedades hasta un 10% sobre los beneficios reinvertidos, complementando la RIC y estimulando la inversión y el crecimiento sostenido de las empresas canarias.

Otra de las medidas claves planteadas por el Comisionado ha sido la universalización del REF mediante deducción en IRPF: por primera vez, los beneficios del REF se podrían aplicar también a las personas físicas, reforzando la renta disponible, estimulando el consumo y dinamizando la economía local. La deducción, aplicada a rendimientos del trabajo y actividades económicas obtenidas en Canarias, garantizará progresividad, igualdad tributaria y tendrá un efecto positivo en la calidad de vida y la productividad laboral.

Rebeca Paniagua recordó que José Ramón Barrera lleva dos años al frente del Comisionado del REF, un periodo en el que se ha trabajado de manera intensa para modernizar y divulgar esta herramienta fiscal, acercándola a empresas y ciudadanos. La diputada subrayó que ha sido el Gobierno de CC y PP el que ha impulsado el REF como nunca antes, con medidas concretas para fortalecer la competitividad empresarial, apoyar a las pymes y garantizar que los beneficios fiscales lleguen también a los trabajadores y autónomos del archipiélago.

La portavoz popular de Economía subrayó que estas medidas representan una oportunidad histórica para modernizar el REF, reforzar la competitividad empresarial y mejorar la vida de los ciudadanos. «Con la experiencia y el compromiso de José Ramón Barrera, Canarias puede aprovechar al máximo las herramientas fiscales disponibles para generar empleo, fortalecer las empresas y asegurar un desarrollo equilibrado en todo el archipiélago», afirmó la diputada, que también subrayó que la Reserva de Capitalización y la deducción en IRPF del REF necesitan el aval del Estado para convertirse en realidad.

Asimismo, la parlamentaria destacó que la labor divulgativa del Comisionado es esencial para que tanto empresas como ciudadanos comprendan y utilicen correctamente el REF, especialmente en un contexto marcado por la insularidad, los sobrecostes estructurales y los retos económicos específicos de Canarias.

Por último, Paniagua expresó su deseo de poder seguir dando pasos adelante para mejorar la calidad de vida en el archipiélago. «Esperamos que estas propuestas se materialicen en un futuro con el apoyo de todos los partidos políticos y del Estado para favorecer el bienestar de los canarios y canarias», concluyó.