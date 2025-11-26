Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026
La Cámara continúa con el el pleno en el que se enfrentan las enmiendas a la totalidad a las cuentas canarias de 2026
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:47
El pleno del Parlamento de Canarias debate las tres enmiendas a la totalidad que el PSOE, Nueva Canarias y Vox han presentado al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026.