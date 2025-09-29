Plátano de Canarias se estrena en las máquinas de vending en centros educativos de Valencia y Castellón

Plátano de Canarias se estrena en las máquinas de vending de centros educativos de Valencia y Castellón En total, serán 135 máquinas de ambas ciudades las que venderán plátanos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:08 | Actualizado 13:13h.

Plátano de Canarias, en colaboración con la empresa de vending TARECA, ha puesto en marcha la primera fase de su iniciativa para impulsar el consumo de fruta fresca en colegios e institutos a través de las máquinas expendedoras. La implantación comienza en las ciudades de Valencia y Castellón, con un total de 135 máquinas de vending que contarán con Plátano de Canarias IGP.

«Es un nuevo paso en el objetivo de añadir el canal del vending a la venta habitual de Plátano de Canarias«, señala Sergio Cáceres, gerente de Plátano de Canarias. »No es fácil y debemos ir progresivamente, ya que supone un reto logístico y de costes, pero creo que hemos logrado establecer un modelo propio con el que hacer viable lo que hasta hoy era solo un proyecto. Sin duda, la apuesta de TARECA por nuestro producto, la extraordinaria recepción que tuvimos en la prueba piloto por parte de los centros, y la colaboración de la Comunidad Valenciana han sido claves».

Por su parte, Sergio Ferrando, director de compras y logística de TARECA Vending, ha destacado que están «muy orgullosos de impulsar este proyecto junto a Plátano de Canarias, un socio que ha demostrado un gran compromiso y capacidad de colaboración para superar los retos que supone llevar fruta fresca al canal vending«.

La llegada del Plátano de Canarias a las máquinas expendedoras no solo amplía la oferta del canal vending, sino que también transforma la percepción de los propios estudiantes. Profesores y familias también valoran positivamente esta iniciativa, que se suma a la labor educativa en materia de alimentación saludable impulsada por los centros y respaldada por la normativa autonómica. «Ofrecer fruta nacional dentro de las máquinas expendedoras puede cambiar los hábitos de consumo porque, al final, cuando niños y adolescentes deciden qué coger, tienen la opción de optar por algo más saludable y además valorar nuestra producción», señala una de las madres consultadas.

Esta colaboración entre TARECA y Plátano de Canarias desarrollará su primera fase hasta final de año, tras la cual, el análisis de resultados permitirá planificar nuevas fases de expansión en otras regiones. ASPROCAN, que invita a contactar con la asociación a aquellas empresas de distribución interesadas en valorar las opciones de implantación, confía en que el modelo pueda dar resultado y servir así como aliciente para la implantación en otras comunidades autónomas en colaboración con otras empresas del sector que hasta hoy no lo habían visto como viable.