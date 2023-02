Planas sale en defensa de los supermercados tras pedir «paciencia» con los precios

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha salido en defensa del sector de la distribución de alimentos un día después de reunirse con el Observatorio de la Cadena de Precios para abordar la inflación de la cesta de la compra, en un encuentro que acabó sin propuestas para nuevas medidas con las que amortiguar la escadala en los comercios. Planas ha respondido a las criticas de una parte de los ministros de Unidas Podemos contra la distribución insistiendo en su idea de que los supermercados «no se están forrando» en este contexto.

Planas ha reprochado a los 'morados' los «calificativos gruesos» que está vertiendo contra las empresas del sector y sus directivos. «Es una cuestión de apreciación», ha indicado para analizar la realidad de los precios. «La competencia en España es muy fuerte y los ciudadanos igual que en las elecciones decidimos con una papeleta, aquí lo hace con un ticket de compra», ha afirmado. El ministro ha explicado que el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre distintos comercios si no está conforme con los precios de su tienda habitual. «El que no está contento que se vaya a otra tienda o supermercado», ha afirmado.

Además, el titular de Agricultura ha reconocido que tampoco le gustan las declaraciones de Podemos, cargando contra las empresas y directivos del sector a los que ayer calificó de «saqueadores». «Es injusto e innecesario. De ahí a utilizar calificativos gruesos que no coinciden con la realidad, yo personalmente no estoy de acuerdo», ha recalcado.

El cruce de declaraciones entre los dos socios de Gobierno a cuenta de la cesta de la compra se ha mantenido apenas 24 horas después de una reunión que estaba llamada a ser clave para determinar qué acciones tomar a partir de ahora tras la rebaja del IVA de una parte de los alimentos, en vigor desde el 1 de enero. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tirado de BOE (Boletín Oficial del Estado) para recordar indirectamente a Planas que la ley marca la posibilidad de intervenir precios. En concreto lo hace en el artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista, en la que se indica: «El Estado (...) podrá fijar los precios o los márgenes (...) cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas energéticas».

Sin embargo, el ministro Planas ya ha dejado claro en varias ocasiones que no está por la labor de acometer ningún tipo de intervención en este sentido. «Si se coloca un tope al final de la cadena alimentaria, lo que logras es que todos los eslabones, tanto la industria, pero sobre todo agricultores, ganaderos y pescadores, sean los que vayan a pagar el pato, pagarán esa reducción, por eso la ley de la Cadena Alimentaria es un paso adelante», ha explicado. «Establecer una cesta de alimentos básicos no me parece un modelo para un país de la UE, pero otra cosa es que una tienda o supermercado pueda establecer unas ofertas de cara al consumidor, que siempre que respete la ley, me parece más lógica», ha indicado.

Planas ha insistido en que hay que tener «paciencia» a la hora de examinar las medidas que se han puesto en marcha, como la rebaja del IVA. Y descarta reducir este impuesto a la carne y al pescado. «No hay 100 soluciones. Vimos cuáles eran los productos de mayor consumo y los que habían incrementado más su precio desde octubre a diciembre y se decidió reducir el IVA a los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y, además, la bajada del 10% al 5% el IVA de los aceites, incluido el de oliva, y las pastas», ha explicado.

Planas ha recordado que en la reunión de ayer del Observatorio de la Cadena Alimentaria ha pedido a toda la cadena que repercutan la disminución de costes que ya se estaría produciendo en los precios al consumidor. «Recibí una respuesta positiva de todos, pero es evidente que la inflación sube rápido, pero baja despacio», ha subrayado. Hasta ahora, con una inflación de alimentos del 15% respecto al año pasado, las subidas de alimentos básicos como el azúcar (50%), el aceite (30%) o los huevos (27%) se encuentran disparados.

A la espera del IPC de febrero

Pero por el momento no habrá más movimientos por parte del Gobierno. Ni siquiera hay programada una nueva reunión con el sector de la alimentación para dentro de unas semanas. «El Observatorio se reúne regularmente, pero el ministerio no nos ha citado aún para una nueva convocatoria, nos ha dicho que lo hará si surge una nueva circunstancia que requiera otra reunión», confirmó Ignacio García-Magarzo, presidente de Asedas, la patronal de los supermercados.

Toda esta situación tiene indignados a los consumidores. La asociación Facua dio una rueda de prensa este martes en la que lamentó que el ministro Planas «haya optado por alinearse con los intereses de las grandes empresas que están inflando sus márgenes». Su portavoz Rubén Sánchez fue contundente: «Es una tomadura de pelo que Planas anunciara otra vez que va a vigilar la evolución de los precios». Según sus análisis, los alimentos han seguido subiendo en las grandes cadenas pese a la rebaja del IVA e incluso han recurrido a la CNMC para denunciar a ocho grandes supermercados.

«Frente al discurso 'buenista' con fabricantes y cadenas de distribución del ministro socialista, los datos de la organización muestran que casi uno de cada cinco alimentos han subido sus precios con respecto a los que tenían al finalizar diciembre una vez descontada la rebaja del IVA», recordó Facua.