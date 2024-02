El PIB per cápita de Canarias sigue a la baja y ya se sitúa 32 puntos por debajo de la media europea

Canarias sigue su tendencia a la divergencia con respecto a la Unión Europea. Lejos de confluir y acercarse la renta de sus habitantes a la media Europa ésta se aleja cada vez más.

Según los últimos datos de Eurostat, publicados hace unos días y correspondientes al cierre de 2022, el producto interior bruto (PIB) per cápita de Canarias siguió en caída libre y se alejó siete puntos más de la media europea. De esta forma, el PIB por habitante de las islas se situó en el 68% de la media europea, por debajo del 75% del año anterior.

La pérdida de renta de las islas viene produciéndose desde antes de la pandemia, que agudizó el descenso. Las islas estuvieron muy cerca de llegar a la media europea antes del estallido de la burbuja, cuando llegaron a situarse por encima del 95% de la media europea.

En el año 2000 Canarias esperaba los 23.000 euros de renta para descender por debajo de los 19.000 en 2021. Un año después esta cifra ha descendido.

A nivel nacional solo hay tres comunidades que están por encía de la media de 100 de media europea. Se trata de Madrid (117); País Vasco (109) y Navarra (103).

La última estadística de Eurostat dibuja una España a dos velocidades, la del norte y la del sur. Extremadura y Andalucía tienen peores registros que Canarias, con un PIB por habitante de 65 y 64 respectivamente.

Tras esta caída del PIB hay un descenso de la productividad evidente y de la competitividad. Sobre ambas variables se ha insistido en diversas ocasiones desde las dos patronales canarias, la CCE y la CEOE, de cara a revertir la situación. El aumento de la población es otro de los factores que influye en la caída del PIB per cápita. «Producimos menos y somos más», señala el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, que destaca la necesidad que desde el Gobierno de Canarias se fomente la inversión, tanto pública como privada.

El vicepresidente de la CCE, José Cristóbal García, apunta que la productividad en Canarias cayó un 5% en el período 2017-2022 mientras que la población ha crecido. «La productividad es inferior a la media europea y la tasa de paro se mantiene por encima de la Unión Europea», indica. En ese período la productividad descendió un 1,2% mientras que a nivel europeo creció un 2,6%.

García coincide con Alfonso en señalar la «notable caída» de la inversión pública y privada en las islas en los últimos años. En 2022 la extranjera se retrajo un 78,2%. «No hay inversión por los problemas que hay de gestión y además, no hay confianza ni seguridad jurídica», señala el vicepresidente de la CCE, que reseña que resulta «curioso» que siendo España uno de los países que más fondos europeos ha recibido es donde menos crece la inversión. «¿Dónde se ha ido ese dinero?», se pregunta.

Pedro Alfonso, en la misma línea que García, asegura que los fondos europeos no están llegando a la economía real. Los Next Generation no están llegando a la economía real y lo que se reparte es a nivel nacional, con escaso impacto en Canarias. «Hay poca inversión y la ejecución presupuestaria es muy baja», indica Alfonso. En cuanto a la inversión privada, se encuentra en cifras muy bajas debido a la burocracia y las trabas que ponen las propias administraciones. «Hay un problema grave en la concesión de las licencias y esto debe arreglarlo el Gobierno», indica.

«Las empresas queremos invertir pero nos tienen que dejar», agrega.

El absentismo laboral es para el vicepresidente de la CCE otro de los problemas para la baja productividad. En 2022 aumentó un 50% en Canarias: ese año se registraron 305.241 proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes (sin contar a los autónomos). Finalmente García recuerda que precisamente al estar Canarias por debajo del 70% de la media europea la Comisión Europea ha permitido incrementar la intensidad de las ayudas en un 10% a partir de 2024. «No es lo deseable pero al menos hay una contrapartida», indica.