Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciudadanos de compras en Madrid. Reuters

El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

El INE revisa al alza su estimación, pero recorta en dos décimas, al 2,5%, la de 2023

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:05

La economía española se ha convertido desde hace tiempo en el motor de los países más avanzados. Y el año pasado lo hizo con más ... potencia de lo estimado inicialmente. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado en tres décimas, del 3,2% al 3,5%, su previsión de PIB de 2024, gracias al tirón de la formación bruta de capital (que viene a medir la inversión empresarial en activos fijos) y también al mayor gasto en consumo de los hogares.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  4. 4 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  5. 5 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
  6. 6 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  7. 7 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  8. 8 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  9. 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  10. 10 El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares