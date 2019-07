Philip Morris revoluciona el sector del tabaco con productos alternativos

La primera industria tabaquera en ventas a nivel mundial, Philip Morris International (PMI), se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación encaminado a desarrollar productos alternativos al tabaco y con menor impacto sobre la salud. El proceso comenzó a gestarse hace diez años y por el momento ya ha invertido más de 6.000 millones de dólares, fundamentalmente en investigación.

430 científicos de 30 nacionalidades diferentes trabajan de manera interdisciplinar y siguiendo estándares semejantes a la industria farmacéutica para desarrollar productos de última generación como el Iqos, una alternativa a los cigarrillos convencionales que reduce en un 95% del nivel de sustancias tóxicas. Iqos, que se comercializa en España desde 2017, es un dispositivo electrónico que mediante un software de alta precisión calienta el tabaco pero no lo quema. Como consecuencia, al no entrar el tabaco en combustión, desaparece una de las principales causas de dolencia. Además no genera humo, ni ceniza ni olor, según explica el director de Philip Morris para España y Portugal, Enrique Jiménez, que el pasado jueves estuvo de visita en Gran Canaria. Sin embargo, pese a las ventajas, Jiménez deja claro que Iqos es tabaco (contiene nicotina) y no es inocuo. «No es un vehículo para dejar de fumar», advierte.

La multinacional tabaquera, que lidera la innovación en el sector -tiene 4.600 patentes registradas y otras 6.300 pendientes de registro-, trabaja con un objetivo: lograr un mundo libre del humo de los cigarrillos. Para ello ha diseñado el concepto unsmoke, que se sustenta en tres frases: Si no fumas no empieces; si fumas, déjalo y si no lo dejas, cambia. «La industria del tabaco afronta un proceso de transformación que es transversal y afecta a otros sectores, como la banca, los medios de comunicación, el transporte...», explica Jiménez, quien se muestra ilusionado con el nuevo entorno.

«Esta transformación está abriendo nuevos capítulos que no existían en esta industria como la ciencia, la tecnología, los servicios de atención al cliente, el diálogo y la comunicación con los consumidores», destaca.