Petroleros rusos burlan las sanciones europeas y pasan por las costas de Canarias

Moscú continúa buscando alternativas para el trasvase y venta del crudo a sus nuevos grandes clientes. Los petroleros rusos salvan las sanciones europeos y el cerco ceutí operando frente a las costas canarias. España ha visto pasar por sus costas durante mayo hasta el 10% de las exportaciones de crudo ruso hacia el resto del mundo, según publica CincoDías.

Desde abril cuatro pequeños buques, cargados con aproximadamente 700.000 barriles de crudo cada uno, han zarpado desde Rusia y han realizado operaciones de trasvases en las cercanías a las islas a dos grandes naves llamadas VLCC (very large crude carrier, su nombre en inglés), sostiene el diario económico.

Tras los intentos europeos de sancionar las operaciones de comercialización en el Mediterráneo, especialmente en las aguas cercanas a Ceuta, ahora parte de la operación se ha movido hacia el oeste hasta las cercanías de las Islas Canarias, según señala CincoDías.

Las conclusiones de las imágenes de la compañía de inteligencia energética Vortexa corroboradas por CincoDías apuntan que las mareas estivales permiten que los buques cargueros, conocidos en el sector como aframax, provenientes de los puertos rusos de Primorsk y Ut-Luga, lleguen hasta las fronteras españolas sin la necesidad imperiosa de adentrarse por el estrecho de Gibraltar.

En este sentido, las imágenes satelitales detallan la presencia de otro gran petrolero, llamado Lauren II, al sur de la isla de El Hierro. Esta nave ya había estado cerca de España a finales de diciembre: el 18 de diciembre abandonó la zona de Ceuta cargado de combustible para llegar a comienzos de marzo al puerto chino de Guiyang, afirma el citado periódico, que matiza que no consta el arribo de nuevos aframaxes a las inmediaciones de la Canarias.

Asegura, por otro lado, que no tienen constancia de estas operaciones ni del cambio en la operativa rusa aunque, las operaciones entre naves sin necesidad de escala en un puerto no atentan contra la ley internacional ni viola los múltiples paquetes de sanciones impuestos por Bruselas. El truco - prosigue la información de CincoDías- es permanecer en altamar, algo que no sucedió con el buque Elephant, sancionado en mayo por el gobierno español por transportar hidrocarburos procedentes de otra embarcación que tenía bandera rusa.