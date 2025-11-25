Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jubilados, en un parque. Antonio López

Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra

La Seguridad Social ha abonado ya esta paga con la nómina de noviembre y el gasto se ha disparado hasta los 27.119 millones de euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:29

Comenta

Los pensionistas ya tienen ingresada su paga extra de Navidad, pese a ser aún noviembre. La Seguridad Social ha abonado con la nómina de este ... mes, en lugar de la de diciembre como sucede con la mayor parte de trabajadores, esta extra a 9,4 millones de pensionistas para hacer frente a los gastos que desencadenan las fiestas y, de esta forma, han cobrado más de 2.600 euros de media:  1.316,7 euros correspondientes a su pensión ordinaria y otros 1.288,1 euros de extraordinaria.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  7. 7 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  8. 8 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  10. 10 El Ayuntamiento dice que las reclamaciones por la noche de Reyes decaen y los vecinos lo niegan

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra

Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra