Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha Esta gratificación tiene la misma cuantía que una mensualidad ordinaria, por lo que en noviembre se percibiran dos ingresos completos

Jueves, 20 de noviembre 2025

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, llega una fecha clave para las más de 370.000 personas que cobran una pensión en Canarias. Además del ingreso ordinario correspondiente al mes de noviembre, los pensionistas del archipiélago recibirán también la paga extra de Navidad. Este refuerzo económico es especialmente importante en estas fechas, en las que aumentan los gastos familiares, los desplazamientos interinsulares o las celebraciones navideñas.

La percepción de esta paga está regulada en la Ley General de la Seguridad Social, que garantiza que las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes se abonen en catorce pagas anuales: doce mensualidades ordinarias y dos extras, en junio y noviembre. Tal como establece el artículo 46 de esta normativa, la extra de Navidad se ingresa junto con la mensualidad ordinaria.

¿De qué cuantía se trata?

La paga extraordinaria tiene el mismo importe que una mensualidad ordinaria. Es decir, en noviembre los pensionistas canarios recibirán dos ingresos de igual cuantía: la pensión mensual y la paga extra, generalmente en fechas muy próximas.

Aunque por norma las pensiones deben abonarse entre el día 1 y el 4 del mes siguiente, la práctica habitual de los bancos en España —incluidas las entidades que operan en Canarias— es adelantar el pago, por lo que la mayoría de pensionistas dispondrán del dinero a finales de noviembre.

Fechas orientativas según bancos en Canarias

Las entidades que operan en las Islas mantienen prácticamente el mismo calendario que en la Península:

Bankinter adelantará el pago a este viernes 21 de noviembre, mientras que CaixaBank lo ingresará el lunes 24. Santander, BBVA, Cajasiete, ING y Sabadell pagará esta cuantía el martes 25.

Como ocurre cada año, las fechas pueden variar si coinciden con festivos o según la operativa interna de cada entidad, por lo que siempre es recomendable confirmar la fecha exacta directamente con el banco.