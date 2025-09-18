Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas en un parque de Barcelona. EP

Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

Los pensionistas reciben un 62% más de lo que aportaron al sistema, ampliando la brecha generacional también en el acceso a la vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:16

La brecha económica entre las generaciones más jóvenes y las de mayor edad se dispara. Mientras que el ingreso real de los trabajadores de entre ... 18 y 29 años cayó un 3% entre 2008 y 2024, la de los mayores de 65 subió un 18%. Es más, los nuevos pensionistas ya cobran más que los menores de 35 años, con una media de 1.760 euros frente a los 1.670 de la que se supone que es la economía productiva.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  7. 7 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros
  8. 8 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  9. 9 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  10. 10 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años