Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
Hombre jubilado pasea por la calle con periódico en mano. Javier Sánchez

La jubilación parcial de los empleados públicos, a revisión

El Gobierno se compromete con los sindicatos a solucionar la imposibilidad del personal laboral a acceder a este retiro

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:04

La nueva jubilación parcial que entró en vigor en abril ha paralizado, paradójicamente, el retiro parcial anticipado de los empleados públicos. Más concretamente, del personal ... laboral de las Administraciones Públicas, principalmente de las comunidades autónomas y ayuntamientos, algo que el Gobierno ha prometido ahora enmendar.

