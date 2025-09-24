Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Un trabajador sénior enseñando el oficio a una joven. R. C.

La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

El ministerio abre la puerta a mantener el recálculo de la pensión con las nuevas cotizaciones a quienes se vieron forzados al retiro, pero no de forma generalizada

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:00

La nueva jubilación flexible que pretende aprobar el Gobierno en las próximas semanas será más rentable que ahora para el pensionista durante el tiempo que ... esté trabajando pero, en cambio, menos que en la actualidad cuando vuelva a desactivarse. Este es el punto débil que esconde la reforma que acomete el Ministerio de Seguridad Social para culminar con las mejoras en la compatibilidad entre empleo y pensión y el motivo por el que los sindicatos cargan contra estos cambios que consideran son «fruto de la precipitación».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo