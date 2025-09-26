Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Vox se rompe con reproches de transfuguismo a la nueva concejala no adscrita
Javier Sánchez

El gasto en pensiones sube un 6,1% en septiembre, hasta la cifra récord de 13.638 millones de euros

La pensión media de jubilación alcanza los 1.508,7 euros mensuales, un 4,3% más que hace un año

EP

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:08

La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 13.638 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,1% más que en igual mes de 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina de septiembre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.969 millones de euros, un 6% más que en septiembre de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.197 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.256,5 millones (+10,3%); a la de orfandad se destinaron 178,6 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,3%).

En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.379.303 pensiones, casi un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,5% más que en septiembre del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.313,97 euros mensuales en septiembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en septiembre en 1.508,7 euros mensuales, un 4,3% más que en igual mes de 2024. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  3. 3 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  4. 4 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  5. 5 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  6. 6 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  7. 7 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  8. 8 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  9. 9 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil
  10. 10 Alejandro Sanz, primer artista confirmado del Granca Live Fest 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El gasto en pensiones sube un 6,1% en septiembre, hasta la cifra récord de 13.638 millones de euros

El gasto en pensiones sube un 6,1% en septiembre, hasta la cifra récord de 13.638 millones de euros