Dos jubilados sentados en un banco. O. Chamorro

Fedea plantea un sistema de pensiones alternativo que reduciría el gasto hasta un 40%

El nuevo modelo de cuentas nocionales a 20 años se aplicaría para los nacidos a partir de 1971 y la jubilación sería un 12% más baja, según la propuesta del centro de estudios

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:44

La sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los temas más debatidos de los últimos años y la Fundación de Estudios de Economía ... Aplicada (Fedea) ha hecho una nueva propuesta: transitar «suavemente» del actual sistema de reparto a uno de cuentas nocionales en un plazo de 20 años para dar un giro al desequilibrio que sufre el actual sistema de reparto. Este nuevo sistema reduciría el gasto en pensiones hasta un 40% a largo plazo y aseguraría una mayor proporcionalidad entre las aportaciones y las prestaciones, indica el texto del gabinete de estudios.

