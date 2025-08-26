Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jubilados en un parque. Archivo

Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años

La pensión media de los nuevos jubilados supera en 600 euros al salario medio de los menores de 30 años

José A. González

José A. González

Martes, 26 de agosto 2025, 08:54

La brecha entre la edad ordinaria de jubilación y la real en España se reduce poco a poco. En agosto, esta última se situó en ... 65,3 años, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, apenas 1,5 años por debajo del límite legal para los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  4. 4 Majestuosa UD
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6 Arucas sanciona con 9.000 euros e incauta dos perros peligrosos tras varios ataques en Montaña Cardones
  7. 7 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas
  8. 8 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  9. 9 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  10. 10 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años

Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años