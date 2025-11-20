Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de las pensiones complementarias como modo de garantizar los ingresos suficientes durante la jubilación

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

El Ejecutivo comunitario ha presentado este jueves un amplio paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de los planes privados de pensiones ... para garantizar ingresos suficientes durante la jubilación. La propuesta forma parte de la Estrategia de la Unión de Ahorro e Inversión, con el que Bruselas quiere mejorar las oportunidades de ahorro de los ciudadanos y movilizar capital privado para el impulso económico.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  5. 5 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  6. 6 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  7. 7 Detenido un hombre en Mogán por lanzar a la víctima por una rampa para robarle una cadena
  8. 8 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  9. 9 Caso Valka: Inmaculada Medina, citada a declarar en el juzgado el 19 de diciembre
  10. 10 El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos

Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos