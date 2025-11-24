Pedro del Castillo, primer Premio Gaveta de Honor por su contribución al desarrollo de Canarias El galardón, de la Gaveta Económica, reconoce una vida marcada por hitos pioneros: del primer riego con aguas depuradas al seguimiento de la misión que llevó al hombre a la Luna

De izquierda a derecha: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el galardonado, Pedro del Castillo y Bravo de Laguna, y su hijo, Pedro Agustín del Castillo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:04 | Actualizado 17:20h. Compartir

La Gaveta Económica ha entregado hoy su primer Premio de Honor al empresario y arquitecto Pedro del Castillo y Bravo de Laguna, figura clave en la transformación económica y social de Gran Canaria durante las últimas décadas. Su legado, amplio y decisivo, abarca sectores estratégicos como la agricultura, el turismo, el suministro de agua y energía, la innovación o la acción social.

El homenaje, que contó con la presencia de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se celebró este lunes en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, en un almuerzo de gala que reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos, junto a familiares y amigos del galardonado.

Eustasio López, presidente de Lopesan Hotel Group fue el encargado de entregar este reconocimiento a Pedro del Castillo y Bravo de Laguna.

Pedro del Castillo y Bravo de Laguna destacó en discurso: «Maspalomas Costa Canaria nació de una idea familiar y de la decisión de apostar por crear primero hogares dignos para los trabajadores. Cuando nadie creyó en nuestro proyecto, optamos por hacerlo solos, con esfuerzo y riesgo propio, y así empezó todo. Me siento orgulloso de quienes han continuado ese camino y confío en que las nuevas generaciones mantengan esa visión de trabajar mirando siempre más allá.»

Por su parte, Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, indicó que «Pedro del Castillo supo confiar en el potencial de estas islas para tener un futuro en el turismo y consolidar un destino del que hoy nos sentimos profundamente orgullosos. Gracias a la labor de empresarios como él, Canarias mantiene una economía en plena forma, con un crecimiento en la recaudación del 8% y un gasto turístico que ronda los 22.000 millones de euros, lo que nos permite seguir avanzando en competitividad y calidad». Añadió que el reto de Canarias «es fortalecer la convivencia y que cada vez más canarios se sientan parte y beneficiarios de una industria que es clave para nuestro progreso económico y social».

Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, afirmó que «Pedro del Castillo entendió mucho antes que muchos que el turismo no era únicamente una industria para recibir visitantes, sino una auténtica política de desarrollo económico». Esta experta del sector concluyó en su discurso que «el turismo no es un problema que resolver, sino una ventaja que gestionar, y actualizar el espíritu pionero que él impulsó es clave para afrontar una nueva etapa marcada por grandes transiciones: medioambiental, energética, digital, tecnológica, financiera y social».

Antonio Macías resaltó que «nuestra historia demuestra que, en demasiadas ocasiones, se ha homenajeado a quienes apenas aportaron a Canarias, mientras se ha olvidado con frecuencia a quienes han dedicado su vida a mejorar las condiciones de nuestro pueblo». Por ello, el catedrático defendió que este reconocimiento a Pedro Fernández del Castillo «representa un acto de justicia con nuestra identidad colectiva». En su intervención, subrayó que «tuvo un papel esencial en la recuperación y consolidación del turismo como principal fuerza motriz de la economía canaria, removiendo obstáculos políticos, institucionales y fiscales que frenaban su desarrollo».

José Manuel Soria, exministro de Turismo, Comercio e Industria del Gobierno de España, apuntó en su discurso que «Pedro del Castillo tuvo un papel decisivo en el nacimiento del turismo moderno en Gran Canaria, impulsando la transformación del sur de la isla en un motor económico de primer nivel. Su visión y la de su familia generaron oportunidades para miles de canarios y asentaron una sólida clase media». A modo de conclusión expuso que «debemos proteger y fortalecer el turismo, una industria esencial que sigue generando riqueza, empleo y bienestar para toda la sociedad».

«Creemos firmemente que el progreso no ocurre por defecto, sino gracias a personas que se atreven a imaginar un futuro diferente y tienen la audacia de convertirlo en realidad. Don Pedro del Castillo es un referente en ese sentido, un verdadero arquitecto del desarrollo moderno de Canarias, especialmente en el sur, que supo ver en este territorio una oportunidad y no solo un destino». De esta manera se refirió Antonio Salazar, director de La Gaveta Económica, a este galardón que se entrega por primera vez y sin periodicidad. «Lo que realmente le define es su capacidad de transformar suelo en prosperidad y convertir ideas, infraestructura y esfuerzo en bienestar compartido para toda la sociedad», añadió.

Ver 81 fotos Cober

Perfil del galardonado

Pedro del Castillo y Bravo de Laguna es una de las personalidades más influyentes en el progreso reciente de Gran Canaria. De carácter discreto y laboriosidad incansable, ha marcado hitos en sectores fundamentales para el desarrollo de la isla.

Ligado profundamente al campo, fue un impulsor clave del sector tomatero en Gran Canaria y un apasionado defensor del cultivo del plátano, participando en organizaciones nacionales e internacionales para fortalecer su competitividad.

Su visión fue más allá del mundo agrícola. Junto a su hermano Alejandro, participó en la creación de Maspalomas Costa Canaria a finales de los años sesenta, origen del turismo moderno en Gran Canaria. Aquel proyecto cambió el rumbo económico del Archipiélago y lo proyectó hacia el bienestar que hoy genera el sector turístico.

También fue uno de los promotores del Campo de Golf de Maspalomas, pionero mundial en el uso de aguas depuradas para riego, un ejemplo de innovación y sostenibilidad adelantado a su tiempo.

El agua fue otro de los ejes de su actividad: intervino en la construcción de la Presa de Soria, contribuyó a la creación de la Comunidad de Aguas La Lumbre —de la que fue primer presidente— y lideró Eléctrica de Maspalomas, facilitando el suministro hídrico y eléctrico necesario para el crecimiento del sur de la isla.

Su relevancia también alcanzó al sector de los materiales de construcción, a través de sociedades como Cementos Especiales de Arguineguín, así como al ocio y las infraestructuras turísticas: participó en el nacimiento de Sioux City, Mundo Aborigen o el Aeroclub de Gran Canaria, anticipando el futuro de los parques temáticos en España.

Su inquietud modernizadora fue constante: apostó por la implantación de los primeros ordenadores que llegaron a la isla y su familia cedió terrenos a la NASA para la instalación que permitió el seguimiento de la misión que llevó al hombre a la Luna, otro capítulo singular en la historia de Gran Canaria.

Además, ejerció el servicio público como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y alcalde en funciones, así como cónsul de Dinamarca en Canarias.

Comprometido con el progreso social, promovió diversas iniciativas solidarias. Pero su mayor orgullo siempre ha sido su familia, una amplia estirpe en la que hoy disfruta, especialmente, de nietos y bisnietos. Agricultura, agua, turismo, energía, innovación, política, solidaridad y familia conforman los pilares de una vida dedicada a impulsar el futuro de su tierra