La patronal turística «se las ve y se las desea» para cubrir vacantes en las islas

El secretario de Estado de Empleo: «Paguen más y habrá trabajadores»

Joaquín Pérez Rey. / C7

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, envió esta semana un mensaje a los empresarios del sector en España y les animó a pagar «adecuadamente» de cara a conseguir trabajadores. «Algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos en hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar la vida personal con la familiar», indicó Pérez Rey. En sus palabras, la solución es pagar de forma adecuada y cumplir con la jornada laboral.