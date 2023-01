Las Palmas cierra 2022 con récord de tráfico al mover 2,1 millones más de toneladas que antes del covid

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha cerrado el año 2022 con una cifra récord de tráfico de mercancía tras mover 28,9 millones de toneladas, un 8% más que en 2019, antes de la covid. En términos absolutos los tres puertos de la provincia -Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- dependientes de Puertos del Estado al ser recintos de interés general movieron algo 2,1 millones de toneladas más que antes del covid, lo que pone en evidencia su músculo empresarial y su fortaleza pese al contexto económico. En el último año, entre 2022 y 2021, el aumento en el tráfico de mercancías es de un 2,3%, según las estadísticas portuarias publicadas hoy.

Desigual evolución durante la pandemia de los tres puertos

Como apunta el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, durante la pandemia el puerto de La Luz y de Las Palmas se mantuvo fuerte y fue uno de los pocos puertos españoles que creció, en parte debido a que la naviera MSC convirtió el recinto grancanario en puerto refugio para mover sus contenedores en sus rutas del Atlántico ante la imposibilidad de tocar los puertos africanos por la pandemia. Ya en 2021 y sobre todo 2022, los puertos de Lanzarote y Fuerteventura, que se desplomaron con la covid -debido al cero turístico,- volvieron a recuperarse y crecieron el pasado año de forma destacada. Por ejemplo, el puerto de Arrecife creció en 2022 un 25% respecto al año anterior, hasta mover en el conjunto del ejercicio más de 1,7 millones de toneladas de tráfico total, casi 355.000 más que un año antes. En el caso de Puerto del Rosario el aumento fue de un 20%, con 219.000 toneladas más movidas. En total se rozaron los 1,3 millones.

En el caso de Las Palmas, el pasado año hubo un recorte del 0,7%, en 176.539 toneladas. El recinto grancanario movio 24,8 millones de toneladas.

«En 2022 son Lanzarote los que más tiran y en Gran Canaria es el consumo de la población pero desciende el tránsito», indica.

El trasbordo crece frente a 2019 pero cae respecto a 2021

Como señala Ibarra, la caída de La Luz se debe en parte al menor movimiento de los trasbordos, que descendieron porque MSC volvió a operar en 2022 en otros puertos de la zona una vez controlada la covid. Según los datos de la Autoridad Portuaria, en 2022 se movieron en La Luz 574.577 contenedores, un 10% menos que un año antes. Se perdieron 66.728 teus.

Si se comparan los contenedores de 2022 con los de 2019, antes del covid, se registra un aumento del 28,6%, tras moverse 128.273 contenedores más. En 2019 los teus movidos ascendieron a 447.413.

La actividad de suministro de combustible a buques, el 'bunkering', otro de los puntos fuertes del puerto de Las Palmas, creció el pasado año un 11%. Las empresas que operan en La Luz dispensaron 2,3 millones de toneladas, lo que supone 229.637 más que un año antes. Respecto a 2019 La Luz recupera los mismos niveles e incluso crece ligeramente.

Ibarra resalta el papel de la comunidad portuaria y los empresarios del puerto en esta progresión pese al impacto de la covid. «Esta capacidad de resiliencia, de transformar problemas en oportunidades, va en el ADN de nuestra comunidad; hay que tener un carácter muy emprendedor para convertir un enclave remoto en la punta de lanza del sistema portuario español en el Atlántico Medio», señala.

La Luz, único puerto español que crece entre 2019-2022

La buena evolución de los puertos de Las Palmas ganan valor si se considera que de los cinco grandes referentes del sistema de Puertos del Estado, sólo el Puerto de Las Palmas logró incrementar su tráfico total en 2020. Según los datos cotejados en la web de Puertos del Estado, en el período 2019-2022, el puerto de Valencia se mantiene en tráfico total invariable, con un 0% de evolución; Barcelona desciende un 12%; Algeciras cae un 2%; Bilbao, un 17% mientras que el Puerto de Las Palmas sale fortalecido y logra ganar un 8,2%.

En este sentido, Ibarra apunta que «las estadísticas de 2022 muestran una clara tendencia al alza en la actividad portuaria pero, sobre todo, recogen el esfuerzo de las empresas y profesionales que hacen posible esa creación de economía y empleo«.

Perspectiva de 2023: los cinco proyectos clave

La hoja de ruta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para el presente ejercicio 2023 tiene varios hitos de especial relevancia que combinan las iniciativas privadas con la gestión pública. Son «ventanas de oportunidad únicas» para generar economías y empleo. Luis Ibarra señala que «son proyectos que ya hemos iniciados a nivel administrativo o sobre el terreno, y que tendrán gran trascendencia para la economía canaria y su internacionalización».

«Durante años, conscientes de la importancia de generar economías y empleo, hemos centrado los esfuerzos de la Autoridad Portuaria en reorganizar los espacios portuarios y en poner a punto el engranaje entre iniciativas privadas potentes y una gestión pública eficiente», afirma, concluyendo que «2023 es el año donde mejor se verá ese 'ajuste fino' que en muchos sentidos será disruptivo para la comunidad portuaria y la economía canaria».

El principal hito es el concurso público para el primer gran espacio portuario de España dedicado al offshore eólico. El Puerto de Las Palmas pone a disposición de este sector 118.820 metros cuadrados de nueva creación, con acceso directo a línea de atraque, para la 'Construcción y explotación, en régimen de concesión de dominio público, de una plataforma en el Puerto de Las Palmas destinada a la construcción, reparación, mantenimiento, transformación y desarrollo de artefactos offshore y/o terrestres, vinculados a las energías renovables, desarrollo sostenible y descarbonización'. Además del espacio, el Puerto de Las Palmas dispone de un sector de reparaciones navales especializado en el offshore oil&gas cuyo know how es un plus para la implantación de este nuevo sector eólico.

El segundo hito, según informa la Autoridad Portuaria en nota de prensa, tiene que ver con la innovación en la industria alimentaria. La empresa Nueva Pescanova ha presentado un proyecto para instalar en tierra la primera planta de cría de pulpo del mundo. Este proyecto ha superado todas las tramitaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a la espera del informe del Gobierno de Canarias.

El tercer hito tiene que ver con las reparaciones navales, donde el Puerto de Las Palmas es líder en el Atlántico Medio, pero de embarcaciones de recreo. El Centro de Servicios Náuticos a Grandes Embarcaciones que ya construye la empresa Rodritol será un atractivo extra para los miles de navegantes que cada año cruzan el Atlántico a través de Canarias y un plus de seguridad para sus travesías.

El cuarto hito es el proyecto Puerto-Ciudad. Autoridad Portuaria de Las Palmas y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han trabajado conjuntamente para crear una gran área verde de 50.000 metros cuadrados que unirá y transformará, del lado de la ciudad, la Rambla Juan Rodríguez Doreste y el Parque Santa Catalina y, del lado del puerto, la explanada entre el muelle Santa Catalina, el Acuario Poema del Mar, la pasarela Onda Atlántica y el muelle Pesquero.

El quinto hito enlaza con el muelle Pesquero y es más simbólico que económico, pero que recupera el alma tradicional del Puerto de Las Palmas. En las próximas semanas, la empresa Frisu tendrá en funcionamiento su nueva fábrica de hielo, lo que permitirá a los barcos pesqueros artesanales de la Cooperativa de Pesca de San Cristóbal descargar sus capturas frescas. La Autoridad Portuaria ya ha instalado uno de los tres pantalanes flotantes, más la pasarela de descarga, que permite a estos pequeños buques atracar en el muelle Pesquero. Cabe recordar, que el Puerto de Las Palmas fue tradicionalmente un puerto de descarga de pesca fresca y fue base de grandes flotas como la soviética y la china. Hoy acoge la descarga de pesca congelada, entre otros, de la flota japonesa, especializada en atunes de gran calidad.