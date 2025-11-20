Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 68,12€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 294,63€/MWh. La media del día se sitúa en 148,28€/MWh (sufre una subida del 0,76% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 20 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  2. 2 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  3. 3 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  6. 6 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  7. 7 La viñeta de Morgan de este jueves 20 de noviembre
  8. 8 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  9. 9 Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves
  10. 10 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz