Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 49,46€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 13.00 y las 16.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 20.00 y las 21.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 271,11€/MWh. La media del día se sitúa en 147,68€/MWh (sufre una subida del 0,07% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 7 de agosto de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  4. 4 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  5. 5 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  6. 6 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  7. 7 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  8. 8 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  9. 9 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  10. 10 Bocata de berenjena sin pan: una receta viral extraordinaria y sorprendente

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz