Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 65,02€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 286,19€/MWh. La media del día se sitúa en 153,21€/MWh (sufre una subida del 0,80% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 25 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  2. 2 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  3. 3 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  6. 6 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  7. 7 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  8. 8 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  10. 10 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz