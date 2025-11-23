Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Dreamland Gran Canaria-Barça, en directo: Máxima igualdad a las puertas del último cuarto

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el lunes y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 4.00 y las 5.00 horas, el precio de la electricidad es de 59,28€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 229,98€/MWh. La media del día se sitúa en 137,86€/MWh (sufre una subida del 1,64% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 23 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Ulises Díaz
  6. 6 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad vecinal
  7. 7 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad
  8. 8 Preguntas y respuestas sobre vivienda vacacional
  9. 9 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  10. 10 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el lunes y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el lunes y paga menos por la luz