La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

Se trata del séptimo alza desde abril con el objetivo de recuperar cuota de mercado ante las presiones de Trump aunque sea a costa de precios más bajos

C. P. S.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:00

En un escenario de contención del precio del petróleo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo un nuevo aumento ... de la producción de crudo para octubre, aunque en este caso menor que en los últimos meses, de 137.000 barriles, debido a un debilitamiento de la demanda mundial.

