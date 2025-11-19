Oneport acerca la realidad del nuevo sistema de facturación Verifactu a las empresas del Puerto Ana María Feria Plaza, experta en asesoramiento tributario de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, impartió una ponencia este miércoles

Ana María Feria Plaza, experta en asesoramiento tributario y miembro de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, impartió este miércoles una ponencia en el salón de actos de la Autoridad Portuaria sobre el nuevo sistema de facturación adaptado a la normativa de lucha contra el fraude fiscal, el conocido como Verifactu. La charla fue organizada por Oneport y la Fundación Puertos.

Este nuevo sistema comenzará a ser obligatorio para todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del próximo año. Afecta a todos los empresarios y profesionales, ya sean personas físicas o jurídicas, que utilicen sistemas informáticos de facturación. Están exentos los que no emiten facturas y aquellos que lo hacen manualmente.

Las empresas y profesionales tendrán que sustituir su actual software de facturación por uno adaptado a la nueva normativa y serán estos proveedores los que tendrán que garantizar que se cumple la ley, sin que la operativa diaria se vea afectada.

Los proveedores que fabriquen, produzcan o comercialicen sistemas informáticos no adaptados a la normativa se arriesgan a una multa de 150.000 euros fijos por ejercicio y la tenencia de estos sistemas está sancionada con 50.000 euros por ejercicio.

