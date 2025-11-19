Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ana María Feria Plaza (c) durante su ponencia de este miércoles.
Ana María Feria Plaza (c) durante su ponencia de este miércoles. Cober

Oneport acerca la realidad del nuevo sistema de facturación Verifactu a las empresas del Puerto

Ana María Feria Plaza, experta en asesoramiento tributario de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, impartió una ponencia este miércoles

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:30

Ana María Feria Plaza, experta en asesoramiento tributario y miembro de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, impartió este miércoles una ponencia en el salón de actos de la Autoridad Portuaria sobre el nuevo sistema de facturación adaptado a la normativa de lucha contra el fraude fiscal, el conocido como Verifactu. La charla fue organizada por Oneport y la Fundación Puertos.

Este nuevo sistema comenzará a ser obligatorio para todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del próximo año. Afecta a todos los empresarios y profesionales, ya sean personas físicas o jurídicas, que utilicen sistemas informáticos de facturación. Están exentos los que no emiten facturas y aquellos que lo hacen manualmente.

Las empresas y profesionales tendrán que sustituir su actual software de facturación por uno adaptado a la nueva normativa y serán estos proveedores los que tendrán que garantizar que se cumple la ley, sin que la operativa diaria se vea afectada.

Los proveedores que fabriquen, produzcan o comercialicen sistemas informáticos no adaptados a la normativa se arriesgan a una multa de 150.000 euros fijos por ejercicio y la tenencia de estos sistemas está sancionada con 50.000 euros por ejercicio.

