La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón

Promociones Isla Verde recurre e irá a la Audiencia para solicitar la suspensión de la subasta

La sociedad Promociones Isla Verde (Proivesa) ha presentado un recurso de reposición ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas contra la providencia emitida por este órgano el pasado 1 de julio y en la que rechazaba la suspensión de la subasta de los activos de Mar Abierto. Proivesa había solicitado la paralización como medida cautelar hasta que se aclarase la titularidad de la propiedad de dos de los cuatro hoteles que han salido a subasta dentro del lote 1, el Valle Taurito y el Lago Taurito.

Como se recordará Proivesa mantiene desde hace 30 años un litigio con Santana Cazorla por la propiedad del suelo donde se encuentran estos hoteles. Distintas sentencias -la última del Tribunal Supremo en 2005- ratifican que la titularidad es de Proivesa.

En la providencia del 1 de julio el juez consideró que no había lugar a la suspensión de la subasta pero sí abre la vía a que, una vez adjudicados los bienes, puede haber algún tipo de afectación en la disposición de los mismos a cuenta de este conflicto societario. Desde Proivesa, según apuntan fuentes próximas, se está dispuesto a recurrir a la Audiencia Provincial, para solicitar la suspensión de la subasta en caso de que no se acepte el recurso de reposición. Como se recoge en el recurso de reposición, la solicitud de suspensión de la subasta que se reclama no es por el conjunto de los bienes sino únicamente por las dos fincas en las que se ubican los hoteles en litigio.

Fue en 1991 cuando Santana Cazorla aprovechó el concurso de acreedores de Proivesa, de la que era accionista en un 25%, para 'autovenderse' una parcela de 180.000 metros cuadrados por 200 millones de pesetas. Santana Cazorla segregó aquella finca -la 8873- en cuatro y cambió en el registro sus numeraciones. En una de ellas se ubica en su totalidad el Hotel Valle Taurito mientras que Lago Taurito tiene parte de sus instalaciones en otra de las parcelas segregadas. Son las fincas 21.691 y 21.693 del registro de Mogán.