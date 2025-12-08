Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche La perra de la unidad canina de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Nax, fue la que encontró la droga dentro del vehículo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

La Unidad UE-GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, realizó durante el fin de semana varias operaciones policiales dirigidas al control de tráfico y la seguridad ciudadana en la zona de Triana.

Durante la intervención, los agentes actuaron sobre el conductor de un taxi que dio positivo en sustancias estupefacientes, circulaba con la ITV caducada y, por si fuera poco, la perra Nax, integrante de la unidad canina, detectó presencia de drogas en el interior del taxi.

La Unidad UE-GOIA 🚓realiza Dispositivos Estáticos de Control de Tráfico y Seguridad Ciudadana. En #Triana: se interviene con el conductor de un Taxi que da Positivo en sustancias estupefacientes. El vehículo tenía la ITV caducada. Nuestra 🐶Nax detectó drogas en el vehículo. pic.twitter.com/AAF47eZfFx — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) December 8, 2025

Temas

Drogas