Imagen del taxi intervenido. C7

Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche

La perra de la unidad canina de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Nax, fue la que encontró la droga dentro del vehículo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:04

La Unidad UE-GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, realizó durante el fin de semana varias operaciones policiales dirigidas al control de tráfico y la seguridad ciudadana en la zona de Triana.

Durante la intervención, los agentes actuaron sobre el conductor de un taxi que dio positivo en sustancias estupefacientes, circulaba con la ITV caducada y, por si fuera poco, la perra Nax, integrante de la unidad canina, detectó presencia de drogas en el interior del taxi.

