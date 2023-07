Nuevo conflicto en el Puerto: Ibarra quita a los prácticos el centro de control

Un nuevo conflicto se abre en la Autoridad Portuaria de las Palmas después de que el presidente, Luis Ibarra, haya decidido quitar a los prácticos la gestión del centro de control del puerto para dárselo a la empresa pública estatal Sasemar (la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima).

Como explican fuentes próximas, la corporación de prácticos del puerto de Las Palmas ha desarrollado esta labor desde que se creó el centro de control portuario de La Luz hace más de 50 años. Hasta ahora esta encomienda se adjudicaba mediante la convocatoria de un concurso. El último se convocó hace más de cinco años y en los últimos dos ejercicios se ha prorrogado. En esta ocasión la Autoridad Portuaria ha decidido firmar el contrato directamente con Sasemar sin concurso previo.

Los prácticos de La Luz han recibido la noticia de repente y sin que se les hubiera informado previamente del cambio. La intención del Puerto es llevarlo al próximo consejo de administración, previsto para la próxima semana. Una vez se apruebe, a partir del 4 de agosto, será Sasemar quien se encargue de la supervisión del tráfico en el centro de control de Las Palmas.

Los prácticos están presentes por un lado en esta sala, donde supervisan y coordinan el tránsito y el tráfico marítimo de las aguas interiores de La Luz, y también en el exterior, a bordo de los buques, asesorando a los capitanes de los buques desde la entrada en el puerto y hasta que atraca en el muelle, así como en la salida. El Puerto argumenta razones de seguridad para tomar esta decisión pero, como apuntan fuentes próximas, los prácticos son precisamente los principales garantes de la seguridad portuaria, con lo que la decisión no se justifica. Sasemar también está presente en el centro de control pero para labores de salvamento marítimo no para maniobras. También hay personal de la Autoridad Portuaria para coordinar los atraques.

Fuentes próximas aseguran que el ahorro económico tampoco se justifica con este cambio, ya que el presupuesto adjudicado en concurso en los últimos años va exclusivamente a pagar lasnóminas de los trabajadores sin que los prácticos obtengan un beneficio. «Se oyen muchos rumores que apuntan a que el contrato con Sasemar triplica el de los prácticos pero por ahora no se sabe con certeza», indican estas fuentes.

Aspectos del pliego de practicaje en el Contencioso

Los prácticos llevaron a la vía contencioso administrativo algunos aspectos del pliego de practicaje aprobado en diciembre por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria y que amplía a 15 el número de efectivos frente a los 12 actuales.

Uno de los aspectos en litigio es que los prácticos solo pueden iniciar el servicio cuando están a bordo del buque, de forma que hasta que no entra el buque no le puedan dar ninguna orden. «La facturación de los prácticos empieza cuando están a bordo. Poder dar instruciones antes no es por el dinero sino por seguridad», indican estas fuentes.