«7 mujeres del centro de control del Puerto nos vamos a la calle por la pésima gestión de Ibarra»

Las siete operadoras del centro integrado de control del Puerto de Las Palmas que actúan de interfaz entre los barcos que van a entrar al muelle y los prácticos y que serán despedidas cuando la gestión de la sala pase a manos de Salvamento Marítimo a principios de agosto critican la decisión del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, al que acusan de «conspirar a sus espaldas» durante meses. Aunque este periódico trató ayer de conocer la valoración del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra (que vuelve a tomar una decisiónde calado y conflictiva estando en funciones), no hubo respuesta.

Estas siete mujeres, algunas con hasta 49 años de trabajo en el centro de control, han sido informadas de que cuando el servicio pase desde los prácticos a Sasemar no habrá subrogación y «se irán directamente a la calle». La disculpa es que no tienen la titulación de estudios náuticos que exige Salvamento Marítimo aunque cuentan con la formación necesaria estipulada en el pliego de CCS redactado por la propia Autoridad Portuaria para llevar a cabo las tareas del control portuario. «No sabemos a cuento de qué viene esto. Somos buenas trabajadoras, serias, responsables y no se puede poner ni un 'pero' al trabajo que llevamos desarrollando junto a los prácticos desde hace muchos años», indica Hilda Catalá, una de las trabajadoras afectadas.

DETALLE Centro de control Desde hace más de 60 años los prácticos se han encargado de la gestión del centro de control.

Concurso Los prácticos han obtenido la encomienda mediante la convocatoria de un concurso público.

Contrato En esta ocasión el presidente Luis Ibarra ha decidido otorgar el servicio a Sasemar con un contrato directo.

Trabajadoras 7 mujeres (6 fijas y una que cubre vacaciones) operan el servicio. Algunas con más de 49 años de experiencia.

En su trabajo, estas operadoras del centro de control reciben por radio el aviso de que un barco está a tres millas del puerto y quiere entrar. Entonces le preguntan qué medios tiene y qué medios va a necesitar para la maniobra. Esa información se la trasladan al práctico que actúa. «Sale, los recoge, atraca y llama a los remolcadores. Estamos siempre en contacto con el barco y un práctico, con una coordinación perfecta», indica Catalá, que asegura que no se ha dado «nunca» ningún problema en el servicio.

En este punto es cuando rechaza el argumento de la seguridad que da el Puerto para arrebatar el servicio a los prácticos tras más de 60 años y dárselo a Sasemar. «No ha habido nunca un accidente. La seguridad es plena porque estamos con profesionales, que son los prácticos. Nosotras también estamos preparadas», insiste.

La propia Corporación de Prácticos apunta en un informe remitido esta semana a la Autoridad Portuaria y en el que justifica la idoneidad de seguir con la gestión del centro de control, que la siniestralidad es «nula». Según recoge el informe, a pesar de que el número de movimientos del puerto ha crecido una media en 2.600 anuales el seguro de responsabilidad civil que tiene suscrito el colectivo indica que no hay siniestros. Cada año se gestionan 25.000 buques sin incidencias. «Damos un servicio correcto, rápido, eficaz y seguro a todos los clientes, lo que ha llevado a Las Palmas a ser el puerto con mayor número de maniobras utilizando menos prácticos, remolcadores y servicio de amarras que se pueda comparar a nivel nacional», indica la Corporación en el mencionado informe.

Si finalmente se produce el cambio y la gestión pasa a Salvamento Marítimo, se perderá agilidad. «El práctico se limitará a asesorar al capitán del buque y no podremos dinamizar las maniobras como hasta ahora, ya que no tendremos competencia de gestionar como hacemos actualmente con nuestras operadoras, elservicio de ordenación», se recoge en el informe y prosigue: «Este cometido pasará a manos de un operador, que deberá usar su criterio como titulado en estudios náuticos para ejercer decisiones en las que nuestra experiencia es superior (...)».

Los prácticos insissten en ellos saben cuándo hay que coordinar una maniobra para optimizar el uso de los servicios portuarios, como el remolque, mejor que el personal de Salvamento Marítimo. «Así lo hemos estado haciendo hasta ahora bajo las directrices de la Autoridad Portuaria y aprobadas por la Unidad Marítima Interior».

Ibarra dice que hay «mucho machismo» en el Puerto pero «no le tiembla el pulso para echar a siete mujeres»

Las siete operadoras del centro de control integrado del Puerto de Las Palmas están indignadas con la decisión del presidente Luis Ibarra, de quitar el servicio a los prácticos y dárselo a Sasemar «sin ninguna razón».

El cambio supondrá su salida, ya que no van a ser subrogadas. «Luis Ibarra dice que hay mucho machismo en el Puerto pero no le tiembla el pulso para despedirnos. Somos siete mujeres monoparentales, que nuestras familias dependen de nosotras, con muchos años de trabajo y ni un solo incidente. Es canallesco», indica una de las trabajadoras afectadas, Hilda Catalá, que habla en nombre de sus compañeras.

«Es increíble porque aún no nos han dicho nada oficialmente. Solo sabemos que el 27 va al consejo de administración. A fecha de hoy no sabemos si el día 5 de agosto seguiremos trabajando», critica.

Catalá rechaza que se argumente que hay retrasos en el tráfico portuario -en la entrada y salida del tráfico- para justificar el cambio en la gestión. Como explica, los barcos tienen una prioridad de entrada en el muelle en función de su tipología y siempre prevalece la seguridad.

La preferencia la tienen los buques de pasaje y puede darse la situación de varios barcos tratando de entrar al muelle al tiempo. «Es un puerto muy dinámico y a veces tienen que esperar porque no se puede maniobrar. No hay demoras gratuitas. Cuando ocurre está justificado por la seguridad», afirma Catalá.