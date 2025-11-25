Minerva Bunkering planea una segunda terminal en el puerto de Las Palmas La empresa de suministro invertirá 3,5 millones en su actual enclave | El objetivo es ofrecer todo tipo de combustible -fósil y limpio- a sus clientes y afianzar el liderazgo de La Luz

S.F. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 21:34

La empresa Minerva Bunkering, filial de la multinacional Mercuria Energy Group, negocia con la Autoridad Portuaria de Las Palmas una nueva concesión para abrir una segunda terminal de almacenamiento de combustibles.

Actualmente Minerva cuenta con tres gabarras para suministrar combustible a buques -la última traida de Singapur- y una superficie de 64.000 metros cuadrados para depósitos. El objetivo es lograr espacio para una segunda terminal vinculada al 'mix' energético (fósil y biocombustibles) en la zona donde se encuentran actualmente los tanques de Oryx. El objetivo es anticiparse a las necesidades futuras del sector y contribuir a la transición energética del tráfico marítimo.

El 'bunkering' es una actividad estratégica en el puerto de Las Palmas que en los dos últimos años no ha dejado de crecer, en 2025 al calor de la crisis del Mar Rojo y el desvío de buques. Según los últimos datos de bunkering recogidos ayer en la estadística de Puertos del Estado, La Luz suministró hasta octubre 2,2 millones de toneladas, ligeramente por debajo de los 2,4 millones de Algeciras, que es la primera gasolinera del sistema portuario español.

Al tiempo que el Puerto y Minerva negocian esta nueva concesión, Minerva logró hace unas semanas una prórroga de la concesión actual por quince años a cambio de acometer una inversión de 3,5 millones de euros en su modernización y mejora de su competitividad y eficiencia. En ese marco, sus responsables: el director de Minerva Combustibles Las Palmas, Pablo Sansó, y el CEO de Minerva Bunkering, Tyler Williams Baron, firmaron ayer con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, un protocolo de actuación, que es un acuerdo de intenciones no vinculante, para establecer un marco de cooperación que permita consolidar la posición del Puerto de Las Palmas como hub estratégico de suministro de combustibles en el Atlántico Medio. El convenio tiene vigencia por un año.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, subrayó que «la prórroga de la concesión y las nuevas inversiones anunciadas por Minerva confirman la apuesta de la compañía por el Puerto de Las Palmas en un momento de fuerte crecimiento del sector del bunkering a nivel global».

Asimismo, el representante de Minerva Bunkering destacó igualmente el compromiso de la compañía con el puerto y con su evolución futura, señalando que «para Minerva, Las Palmas es un enclave fundamental dentro de nuestra red global. La prórroga y el plan inversor que ponemos en marcha reflejan nuestra voluntad de seguir creciendo aquí y de acompañar al puerto en su transición hacia nuevos combustibles y estándares operativos. Nuestro objetivo es fortalecer el servicio, ampliar capacidades y contribuir a que este puerto mantenga su liderazgo en el suministro de combustibles del Atlántico».

