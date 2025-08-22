Powell abre la puerta a bajar tipos ante los aranceles y el enfriamiento laboral
El presidente de la Reserva Federal advierte de que los aranceles impulsan la inflación
C. P. S.
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:24
La Reserva Federal se ha mostrado a favor de bajar los tipos de interés pese a las presiones del presidente Donald Trump. Jerome Powell, presidente ... de la Fed, aseguró este viernes que los aranceles elevan la inflacion y suponen un enfriamiento del mercado laboral, lo que da alas a su argumentos a favor de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Esta bajada de tipos sería la primera del banco central desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.
En su tradicional discurso de apertura del simposio anual de Jackson Hole, Powell ha señalado que los riesgos para la inflación «se inclinan al alza», mientras que los riesgos para el empleo lo hacen a la baja, lo que implica «una situación compleja» para la Fed, que debe equilibrar ambos aspectos de su doble mandato.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
