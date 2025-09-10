Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento, en directo: la vivienda y la inmigración centran el debate
Imagen extgerior del edificio del Nasdaq en Nueva York. Afp

Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA

El fuerte repunte de los títulos de la tecnológica disparan la fortuna de su fundador, Larry Ellison, a punto de superar a Elon Musk como hombre más rico del mundo

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:53

Jornada de infarto para los valores tecnológicos en Wall Street. Y esta vez no llega de la mano de Nvidia. El gigante tecnológico Oracle se ... dispara más de un 30% en los futuros tras anunciar unos resultados que, pese a quedarse por debajo de lo esperado, han deparado una grata sorpresa para el mercado: un espectacular crecimiento en su cartera de pedidos gracias a los contratos firmados con grandes clientes como Amazon, Alphabet, Microsoft y OpenAI, todos ellos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  3. 3 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
  4. 4 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  5. 5 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  6. 6 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  7. 7 Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte
  8. 8 Los exámenes de estabilización del personal sanitario en Canarias comienzan el 29 de septiembre
  9. 9 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  10. 10 Hernán Santana: «Alrededor del equipo hay un conformismo que no me gusta»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA

Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA