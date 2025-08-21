Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, caminan juntos, antes de la conferencia anual sobre política monetaria de la Fed de Kansas City, en Jackson Hole, Wyoming Reuters

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

El diagnóstico que haga Powell este viernes en el evento de banqueros centrales en Jackson Hole marcará la deriva de la política monetaria a nivel global

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:53

El futuro de la política monetaria global se decide en las Montañas Rocosas. Jackson Hole, en el idílico valle de Wyoming (EE UU), es el ... escenario en el que todos los agostos por estas fechas acoge la reunión informal de los principales banqueros centrales del mundo durante cuatro días para abordar asuntos que influyen en la economía global y se lanzan distintos mensajes en clave de política monetaria.

