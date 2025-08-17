Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona con la representación virtual de un bitcóin C.P.S.

El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones

El espaldarazo institucional de Trump al bitcóin y el renacer de ethereum impulsan el apetito inversor por este activo de riesgo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:04

«Será una gran semana», vaticinó el pasado lunes David Bailey, asesor económico del presidente Donald Trump, augurando en redes sociales que el bitcóin podría ... pulverizar un nuevo récord en un momento de renovado apetito inversor por este activo. Siete días después, la divisa digital más popular del planeta se mueve en zona de máximos históricos y su valor de mercado -2,33 billones de dólares- le ha llevado a empatar con gigantes de Wall Street como Amazon y a superar a Meta, la matriz de Facebook e Instagram.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  2. 2 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  6. 6 Las Lagunetas, el balcón del centro que resiste al calor
  7. 7 Las Torres planta su protesta en La Barra
  8. 8 Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana
  9. 9 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  10. 10 La viñeta de Morgan de este sábado 16 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones

El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones