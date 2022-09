El mercado 'cripto' afronta su prueba de fuego con la fusión de ethereum La plataforma de 'blockchain', una de las más populares junto a la que sostiene el bitcóin, adopta un nuevo protocolo en el que no se necesitarán 'mineros'

El mercado de los criptoactivos está a punto de vivir un momento histórico. Ethereum, la plataforma que sostiene el ether (la segunda moneda virtual más popular, solo por detrás del bitcóin), iniciará entre el jueves y el viernes la denominada 'The Merge', una especie de fusión -o más bien mutación- que consistirá en la actualización de la red a través de mejoras tecnológicas.

La fecha está marcada en rojo en el calendario del mercado, ya que la operación incorporará importantes novedades en el sector. Para empezar, el éxito del cambio de protocolo demostrará (o no, si fracasa) la capacidad de los desarrolladores para implementar esta nueva tecnología en una red que no solo sostiene al ethereum, sino buena parte de otros procesos ligados al 'blockchain', como los NFT (non fungible tokens, en inglés).

En términos técnicos, el cambio consistirá en una actualización que transforme la plataforma de su modelo de recompensas de poder computacional o prueba de trabajo (Proof of Work) a otro de prueba de participación (Proof of Stake), al considerar que este último es más eficiente y requiere de menor consumo energético para verificar las transacciones en la red. Entre otras cosas, porque desaparece la figura del 'minero'.

Hay que recordar que la red ethereum tiene una huella de carbono de 30 millones de toneladas al año, ante el uso intensivo de computadoras para desarrollar ese proceso de minado. A partir del cambio, los 'mineros' pasarán a ser validadores. Es decir, no competirán entre ellos (como sí hacen los mineros) para crear y confirmar bloques, sino que serán elegidos de forma aleatoria, cambiando las recompensas y la capacidad de hacer negocio, al ser obligatoria su participación en el proceso y pudiendo incluso perder sus criptodivisas.

Javier Molina, analista senior de mercados para la plataforma de inversión en multiactivos eToro, recuerda que «esto no supone a nivel de usuario ningún cambio importante». «Del lado de la oferta de ether esto supone una reducción cercana al 80% al distribuir menos tokens compensatorios», indica.