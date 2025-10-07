Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados

La retribución media de los consejeros aumentó un 5,2% en 2024 hasta los 425.000 euros, según el informe anual de la CNMV

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 17:42

Comenta

La brecha salarial entre las cúpulas de las empresas del Ibex-35 y sus empleados se amplía. El salario de los consejeros ejecutivos de las ... grandes cotizadas españolas fue 55 veces superior a la media de sus trabajadores, dos puntos más que el ejercicio anterior, según el informe anual de remuneraciones publicado este martes por la CNMV.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  2. 2 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  5. 5 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  6. 6 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  7. 7 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  8. 8 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados

Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados