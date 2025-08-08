Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantallas de cotización en la Bolsa de Madrid. Efe

La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

El Ibex sube cerca de un 5% en su mejor semana en cuatro meses con los 15.000 puntos en el foco

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:04

Ni la guerra comercial desatada por Donald Trump, ni las tensiones geopolíticas ni la fragmentación política que impide aprobar medidas clave con los presupuestos para ... el país. Nada parece parar a la Bolsa española, que este año se ha convertido en la 'niña bonita' de los mercados europeos con una subida vertical del 27% poco habitual en momentos de tanta incertidumbre.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  4. 4 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  5. 5 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  6. 6 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  7. 7 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  8. 8 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  9. 9 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  10. 10 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008