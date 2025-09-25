Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Autor del libro 'Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable', habló este miércoles de los riesgos y oportunidades de las criptomonedas en un evento organizado por el Club Financiero de Canarias en el Gabinete Literario.

-Las estafas con Bitcoin son recurrentes ¿cómo nos podemos asegurar de que no somos engañados?

-Tristemente, siempre que hay desconocimiento, aparecen piratas para aprovecharse de la incultura y sacar tajada. La forma de asegurarse es similar a cualquier otra, acudir a un lugar certificado con una empresa asentada en el mercado que cumpla todas las regulaciones. Las leyes funcionan exactamente igual para un activo que para otros. La clave es saber cómo funciona exactamente una cartera o 'wallet', no hace falta ser un experto, simplemente investigar sobre su funcionamiento, para saber que de tener esa cartera y recibes algo en ella, es imposible que no sea Bitcoin. Pasa igual con una cuenta bancaria, si te envían un dinero y son euros, no ha habido engaño.

La confusión surge cuando no se entiende que puedes tener una 'wallet' propia y creer que debe estar almacenada por un tercero. Muchos caen en el engaño de que está comprando Bitcoin cuando en realidad lo tiene otra persona o, peor aún, ni siquiera es Bitcoin. Se te vende una cosa que ni siquiera estás adquiriendo. Se hacen muchas estafas aprovechándose de la marca pero Bitcoin en sí no lo es. Independientemente de donde se va a invertir, la gente debe investigar e informarse, al final todo depende de nuestra responsabilidad, y eso es lo que realmente cuesta a la gente, asumirla sin fiarse a ciegas de otra persona o de una entidad.

Fiabilidad «La confianza que se deposita en una inversión siempre tiene que estar basada en el conocimiento»

–¿Por qué cree que vivimos en la era de la riqueza inconfiscable?

–Hasta el nacimiento de Bitcoin, en toda la historia de la humanidad, hemos estado expuestos a que todo lo que nos pertenece pueda ser expropiado, confiscado o bloqueado, ya sea nuestro dinero en el banco o los bienes inmobiliarios. Básicamente teníamos lo que se considera en un ámbito jurídico un usufructo, pero no la nuda propiedad. Todo lo que supuestamente nos pertenece puede ser confiscado. El nacimiento de Bitcoin nos permite tener en propiedad, una riqueza, que bien custodiada, es inconfiscable a través de una clave privada que de estar bien custodiada, se convierte en un secreto del que solamente tú tienes conocimiento y si no lo revelas, la confiscación es nula.

–¿Es Bitcoin la única que reúne estas condiciones?

-Efectivamente, esto genera muchas repercusiones a nivel político, social y económico. Hasta ahora, no había ningún activo, ninguna forma de riqueza, ninguna propiedad en la historia de la humanidad que haya tenido estas características. El problema es que la mayoría de gente confunde cómo se custodia este activo, lo hacen en casas de cambio, o se lo ceden a un tercero, a una empresa, momento en el que dejas de estar custodiando ese Bitcoin.

Es como tener dinero en el banco o tenerlo en efectivo. En efectivo, lo controlas tú pero en el momento en el que lo ingresas en el banco, la pertenencia pasa a ser del banco y tú solo eres el titular de la cuenta. El banco puede bloquear esos fondos, cerrar la cuenta, puede quebrar y en todo caso tú perderías esos fondos, algo que nunca pasaría si lo tienes en efectivo. Algo similar sucede con la criptomoneda, si lo gestiona uno mismo, si se autocustodia, hay más probabilidades de éxito.

Bien finito «Ningún otro activo en toda la historia de la humanidad reúne las características que tiene Bitcoin»

-Además de la propiedad, ¿las criptomonedas han cambiado la noción que se tiene del dinero?

-Es una cuestión compleja a nivel histórico, porque la mayoría de personas no comprenden las características reales del dinero. Estamos acostumbrados a que por decreto, una institución decida qué es dinero y que no lo es pero antes de que existieran esas formas de gobierno, ya había dinero. El dinero existe desde que existe la escritura y desde entonces, el ser humano ha tratado de utilizar medios de intercambio, desde los metales hasta la sal. para ir viendo cuál es más fácil transportar o cuál funciona mejor para separarlo en fracciones más pequeñas y hacerlo más fungible o más duradero en el tiempo. Aquello que no perdura no funciona bien como dinero, algo que si hace Bitcoin de una forma mucho más poderosa que el resto.

-¿Qué diferencia a Bitcoin de otros métodos de inversión?

-La primera confusión es pensar que Bitcoin es una inversión, simplemente es un activo, de la misma forma que lo puede ser una empresa o el oro, que por su escasez y durabilidad adquieren valor. Si tú compras oro, estás invirtiendo parte de tu capital en otro activo que se revaloriza respecto al resto de cosas. Lo mismo que Bitcoin que tiene la cualidad de ser el primer activo finito de la historia.

Ampliar

Nunca antes hemos tenido nada que sea 100% limitado. Con bienes como el oro, los billetes, los coches o las casas siempre hemos tenido la capacidad de ampliar la oferta respecto a su demanda, aquí solo existen 21 millones, lo que lo hace atractivo para la inversión. Los bienes con poca oferta suelen revalorizarse muy bien con el tiempo y Bitcoin cumple todas estas características. Otro ejemplo es el oxígeno, sin el moriríamos, pero es tan abundante que nadie pagaría ahora mismo un céntimo.

–¿Estamos en un buen momento para empezar con Bitcoin? ¿Existe un momento ideal?

-Es subjetivo. Si piensas en el corto plazo, siempre es mal momento porque el corto plazo no te lleva a un buen lugar en el largo plazo. La gente debe cambiar su forma de pensar y aprender a pensar más a largo plazo y no buscar el atajo. El camino más corto es el largo plazo. El valor de Bitcoin, entenderás es que se va a revalorizar con el tiempo, básicamente porque las divisas fiat pierden su valor con el tiempo a través de la inflación. ¿Es buen momento? Probablemente siempre sea un buen momento tratar de protegerte de la inflación.

–¿Afecta mucho el contexto geopolítico al mercado de las criptomonedas?

-Por supuesto que afecta. La macroeconomía y las decisiones políticas siempre afectan pero hay algo que siempre se mantiene y es la correlación con la masa monetaria, todos los activos a largo plazo van a crecer en precio respecto a cuánto dinero se imprime, de hecho, cada vez se acelera más. Todos los países están tratando de imprimir más, de generar más deuda, que se correlaciona con la creación de más dinero, porque la deuda suele ser creación de dinero, no se presta algo que ya existía, sino que se crea para prestarlo, haciendo que los precios suban, sobre todo de los bienes más escasos. Cuanto más escasos, más aumenta el precio.