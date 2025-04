El Banco de España, sobre la opa de BBVA: «una oferta hostil siempre es más complicada»

El Banco de España vuelve a poner sobre el difícil proceso de análisis y la consecución de la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. ... Soledad Núñez, número dos del organismo, indicó este martes que una oferta de carácter hostil «siempre es más complicada» que una amistosa.

«Lo que me gusta menos es que una opa hostil es siempre más complicada que una no hostil», indicó durante su intervención en un acto celebrado por 'Club Diálogos para la Democracia'. «Es verdad que hay aspectos que no los mira nadie», reconoció Núñez en referencia a las distintas autoridades por las que debe pasar la operación. «A nivel europeo es verdad que se necesitan entidades más fuertes (...). Por otra parte, también es verdad que las entidades grandes tienen sus riesgos», expresó, recordando los problemas que hubo en la anterior crisis financiera con las entidades que eran demasiado grandes para caer ('too big to fail').

Sus palabras difieren de la firme defensa que el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha vuelto a realizar estos días en torno a la necesidad de entidades más poderosas en Europa, con el objetivo de financiar todas las necesidades de inversión en defensa, infraestructuras y energía que se avecinan.

«Esperamos que cuanto antes puedan decidir los accionistas del Sabadell», apuntó el directivo este martes, en un momento en el que la operación se encuentra aún en manos de Competencia, que publicará el resultado de su análisis de la operación en las próximas. Después, podría intervenir el Gobierno.

Todo si el proceso no se enreda en la Audiencia Nacional, donde diversas asociaciones empresariales y sindicatos han presentado recursos contra este análisis del regulador, al no poder personarse en el mismo. Uno de ellos ha sido el de UGT, que también ha solicitado medidas cautelares, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario.

En concreto, el sindicato -que justifica su acción por el impacto en el empleo de la fusión- pide la suspensión de de esta segunda fase del análisis de Competencia, después de que el organismo presidido por Cani Fernández no haya permitido su personación como parte interesada en el proceso «impidiendo hacer valer sus alegaciones en el mismo antes del dictado de la sentencia en las presentes actuaciones».

A juicio de UGT, esto provocaría «un daño de imposible reparación y el perjuicio en el interés de esta parte, que no se podría ya corregir o evitar por haberse consumado la tramitación del procedimiento referido; de manera que de no acordarse la suspensión del procedimiento administrativo, la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, se vería frustrada, vulnerándose por esta vía el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

En su recurso, la representación del sindicato no advierte perjucio para Competencia ni para el interés general de «aguardar a que los tribunales se pronuncien sobre la legalidad del acuerdo adoptado».

Fue el pasado 21 de noviembre cuando UGT solicitó a la CNMC ser parte interesada en el expediente de la opa. Pero el 18 de diciembre la institución acordó denegar la petición.