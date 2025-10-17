Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Panel informativo de la Bolsa de Madrid este viernes EP

La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas

Banco Santander e Indra retroceden un 4% en una sesión en la que el Ibex-35 resiste mejor que otros índices europeos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:10

Un terremoto con epicentro en la banca regional de EE UU amenaza extender la crisis bursátil al resto de Bolsas. Un día después de que ... dos entidades, Zions Bancorp y Alliance Bancorp, revelasen problemas de impago de algunos préstamos, vinculados a fraudes, que tenían dos de sus prestatarios, el temor de los inversores sobre grandes entidades como Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan están arrastrando este viernes a la banca europea.

