Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025

Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,999€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Shell Los Realejos, ofrece este combustible a 1,089€ por litro en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, en el municipio de Los Realejos.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Los Realejos, Calle Anaga, 1 donde está disponible a 0,939€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 14 de noviembre de 2025, está en el municipio de Los Realejos, puedes encontrarla a 0,939€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Anaga, 1.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,939 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)

  2. 2

    0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  3. 3

    0,969 € Plenergy (Calle Molinos De Golfo, S/n, La Orotava)

  4. 4

    0,969 € Plenergy (Calle AlbaÑileria, S/n, La Orotava)

  5. 5

    0,979 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,089 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,939 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)

  2. 2

    0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  3. 3

    0,969 € Plenergy (Calle Molinos De Golfo, S/n, La Orotava)

  4. 4

    0,969 € Plenergy (Calle AlbaÑileria, S/n, La Orotava)

  5. 5

    0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    1,019 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,079 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  5. 5

    1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  3. 3 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  4. 4 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  5. 5 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  6. 6 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria
  7. 7 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  8. 8 «Le he pedido a la alcaldesa que dé un golpe sobre la mesa»
  9. 9 Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia
  10. 10 El juzgado aplaza el desahucio de la familia de Ingenio por la borrasca Claudia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este viernes

Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este viernes