Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este miércoles
Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:14
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 19 de noviembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,985€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,985€ por litro.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,999€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
-
4
0,999 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
5
0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)
Gasolina 98
-
1
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
2
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,149 € Disa El Sobradillo (Carretera Los Majuelos - Sobradillo Km. S/n, Santa Cruz de Tenerife)
Gasoil
-
1
0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
4
0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
0,999 € Plenergy (Avenida De Ayyo, 16, Adeje)
Gasoil Premium
-
1
0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
2
1,009 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
3
1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
1,129 € Disa El Sobradillo (Carretera Los Majuelos - Sobradillo Km. S/n, Santa Cruz de Tenerife)