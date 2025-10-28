Mejores precios de gasolina en Las Palmas este martes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,104€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Gáldar, Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 28 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 2 0,945 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 3 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 4 0,945 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía) 5 0,955 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,104 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,109 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,119 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

Gasoil 1 0,945 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 2 0,945 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 3 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 4 0,945 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía) 5 0,955 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,090 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,119 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,129 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)